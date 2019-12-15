Смерть на встречке: на Кубани в ДТП погибли два человека

СЕГОДНЯ 10:40 2019-12-15T10:40:32+03:00

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Смертельное ДТП произошло на дороге «Усть-Лабинск - Лабинск – Упорная» в станице Петропавловской Курганинского района. Сообщение об аварии поступило в экстренные службы около 20:20.

На улице Ленина столкнулись три иномарки Peugeot Boxer, Ford Focus и Nissan. По предварительным данным, 37-летний водитель «Форда» выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом «Пежо», после чего в микроавтобус сзади врезался «Ниссан».

- В результате аварии на месте скончался 52-летний водитель «Пежо», водитель «Форда» скончался по дороге в больницу. С травмами госпитализирована 58-летняя пассажирка «Пежо», - сообщают в УГИБДД Краснодарского края.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU