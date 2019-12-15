В Белореченске центр онкопомощи получил диагностическое оборудование на 20 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:26 2019-12-15T11:26:53+03:00

Оно поможет выявлять заболевания на ранней стадии

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Белореченский центр амбулаторной онкологической помощи получил новейшее медицинское оборудование стоимость 20 млн рублей. Закупка стала возможной благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Теперь у врачей в распоряжении компьютерный томограф, фиброгастроскоп и колоноскоп, аппарат УЗИ. Диагностическое оборудование поможет выявлять злокачественные новообразования желудочно-кишечного тракта на ранней стадии и вовремя отслеживать рецидивы заболеваний.

До конца 2019 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» для кубанских клиник будет закуплено 785 единиц техники, уточняют в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU