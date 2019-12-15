В Белореченске центр онкопомощи получил диагностическое оборудование на 20 млн рублей
Белореченский центр амбулаторной онкологической помощи получил новейшее медицинское оборудование стоимость 20 млн рублей. Закупка стала возможной благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение».
Теперь у врачей в распоряжении компьютерный томограф, фиброгастроскоп и колоноскоп, аппарат УЗИ. Диагностическое оборудование поможет выявлять злокачественные новообразования желудочно-кишечного тракта на ранней стадии и вовремя отслеживать рецидивы заболеваний.
До конца 2019 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» для кубанских клиник будет закуплено 785 единиц техники, уточняют в пресс-службе администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU