Имена номинантов ежегодной премии «Спортсмен Кубани 2019» назовут 17 декабря

СЕГОДНЯ 11:46 2019-12-15T11:46:19+03:00

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Во вторник 17 декабря в Краснодаре назовут номинантов ежегодной премии «Спортсмен Кубани 2019» краевой федерации спортивных журналистов.

Из 10 представленных претендентов победителя выберут болельщики. Шорт-лист в этом году озвучат олимпийские чемпионы Арсен Галстян и Ирина Караваева.

Победителями премии «Спортсмен Кубани» в разные годы становились такие известные российские спортсмены, как чемпион мира по боксу по версии WBO Дмитрий Пирог, олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина, футболисты сборной России Федор Смолов и Юрий Газинский.

- Федерация спортивных журналистов Кубани вместе с партнерами рада объявить о старте нашей очередной премии. 17 декабря будет оглашен список номинантов по итогам 2019 года и озвучены сроки голосования. Могу сообщить, что в итоговый шорт-лист вошли победители чемпионатов мира и Европы. Состав претендентов на победу весьма и весьма серьезный. Главная задача премии – привлечь внимание жителей Кубани к спортивным успехам региона, - прокомментировал председатель Федерации спортивных журналистов Кубани Максим Осадник.

ИСТОЧНИК KP.RU