ФК «Краснодар» стал третьим по посещаемости клубом по итогам 19 туров премьер-лиги

СЕГОДНЯ 13:28 2019-12-15T13:28:49+03:00

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В Российской премьер-лиге подвели итоги первой части сезона. После 19 туров футбольный клуб «Краснодар» занимает вторую строчку в турнирной таблице, которая не изменится до начала марта следующего года.

«Быки» стали одним из самых посещаемых клубов страны.

- Наша команда подошла к перерыву в чемпионате на 3-й позиции, вслед за Зенитом» и «Спартаком», как по общему количеству посетивших ее матчи в РПЛ зрителей (456 696), так и по домашней аудитории (281 028). При этом ставшему вторым в этом рейтинге «Спартаку» в 10 матчах на своем поле краснодарцы в сумме уступили лишь на 3 089 зрителей, - сообщают в пресс-службе «Краснодара».

При этом в среднем домашний стадион клуба заполнен на 61,54%, больше в премьер-лиге только у «Зенита» - 67,06%.

ИСТОЧНИК KP.RU