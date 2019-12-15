2019-12-15T14:36:35+03:00
Происшествия

Под Новороссийском зерновоз опрокинулся на легковой автомобиль

Водитель грузовика не справился с управлением
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Иномарку раздавил грузовикИномарку раздавил грузовик
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Авария произошла 14 декабря около 15:50 на перевале Волчьи ворота трассы НовороссийскКерчь. 26-летний водитель грузового автомобиля, перевозившего зерно, не справился с управлением и наехал на разделительное ограждение. Автомобиль опрокинулся на легковой автомобиль Toyota.

Иномарку буквально раздавило под тяжестью многотонной машины. 50-летний водитель Toyota погиб на месте. Водитель КАМАЗа отказался от госпитализации.

Обстоятельства этого ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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