На завершение строительства плавательного центра в Краснодаре направят 4,5 млрд рублей

СЕГОДНЯ 14:55 2019-12-15T14:55:21+03:00

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Бассейновый комплекс в районе «Баскет-Холла» в Краснодаре достроят в 2021 году. На эти цели выделят 4,5 млрд рублей в рамках нацпроекта «Демография». Ожидается, что комплекс станет крупнейшим в ЮФО и сможет принимать даже международные соревнования. Кроме того, вокруг арены будет благоустроена территория в 30 га.

- В его инфраструктуре будет детский бассейн, взрослый с вышками, большой 50-ти метровый бассейн с новейшими технологиями учета времени для проведения соревнований олимпийского уровня, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Работы уже возобновлены, строители залили железобетонный каркас, до конца года планируется накрыть кровлю и проложить внутренние сети.

Строительство бассейнового комплекса в «Городе спорта» началось в 2012 году, но так и не было завершено из-за банкротства подрядчика.

По последним данным, долгострой готов только на 45%.

Плавательный центр разместится в здании, площадью 35,7 тысяч квадратных метров. В разрешении на строительство указаны также павильон-раздевальная 24 на 24 метра, табло 4,4 на 5,6 метров, декоративная арка и светомузыкальный фонтан, а также две подстанции. Действие документа, созданного еще в 2012-м году, продлевали неоднократно, сегодня он действует до мая 2020 года.

В комплекс войдут четыре ванны — олимпийская чаша 52×25 м, ванна для водного поло и синхронного плавания, вышка для прыжков в воду до 10 м, ванна для детского плавания 10×5 м и трибуны более чем на три тысячи зрительских мест.

– Город получит современные бассейны, которые отвечают всем требованиям для проведения соревнований российского и международного уровня. Сейчас таких бассейнов на Кубани нет, – заверяют в департаменте строительства.

В министерстве спорта также рассказали, что после окончания строительства территория комплекса будет благоустроена, здесь планируют разместить теннисные корты, площадки для игры в волейбол, парк, фонтан и аллею героев спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU