2019-12-15T17:59:27+03:00
Общество

В Краснодаре расчистили более 40 км ливневок и 1840 колодцев

Работы продолжаются
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

В Краснодаре муниципальная служба продолжает расчистку ливневой канализации и дождевых колодцев. Работы начались в июне, с этого времени уже пройдено 40 километров ливневок, от ила и грязи освобождены 1840 колодцев.

— Работа продолжается, мы выезжаем по заявкам жителей, прочищаем забитые сети и дождевые колодцы. В период с 7 по 12 декабря наша техника работала в Центральном, Прикубанском и Западном округах, — рассказал руководитель муниципальной службы по содержанию ливневого хозяйства Валерий Шапкун.

В распоряжении специалистов шесть единиц спецтехники, ежедневно трудятся четыре бригады. Полностью все ливневки города планируют расчистить к 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24