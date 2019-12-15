В Краснодаре расчистили более 40 км ливневок и 1840 колодцев
В Краснодаре муниципальная служба продолжает расчистку ливневой канализации и дождевых колодцев. Работы начались в июне, с этого времени уже пройдено 40 километров ливневок, от ила и грязи освобождены 1840 колодцев.
— Работа продолжается, мы выезжаем по заявкам жителей, прочищаем забитые сети и дождевые колодцы. В период с 7 по 12 декабря наша техника работала в Центральном, Прикубанском и Западном округах, — рассказал руководитель муниципальной службы по содержанию ливневого хозяйства Валерий Шапкун.
В распоряжении специалистов шесть единиц спецтехники, ежедневно трудятся четыре бригады. Полностью все ливневки города планируют расчистить к 2021 году.
ИСТОЧНИК KP.RU
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