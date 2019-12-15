Зимы не будет: На Кубани в середине декабря потеплеет до плюс 17

СЕГОДНЯ 16:06 2019-12-15T16:06:36+03:00

Теплее всего будет на Черноморском побережье Фото: Артём ГНАТЕНКО

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В декабре жителей Краснодарского края ждет потепление. В Краснодаре 16 декабря температура воздуха поднимется до девяти градусов выше ноля, а ночью пройдет дождь.

Осадки в ночь на понедельник ожидаются практически по всей территории края, а утром возможен туман, температура воздуха от плюс трех до восьми градусов, а днем до 12 градусов. Преобладать будет западный ветер 5-10 м/с, местами с порывами до 12 м/c.

В понедельник на Черноморском побережье также пройдет дождь, в Туапсинском районе местами сильный, днем воздух прогреется до 14 градусов.

К середине недели по всему краю осадки прекратятся, ночью и утром возможны туманы, температура ночью от 0 до плюс 5, а днем от 7 до 14 градусов, на Черноморском побережье на участке Анапа Геленджик будет теплее всего – до 17 градусов, сообщают в Гидрометцентре Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU