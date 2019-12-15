2019-12-15T17:49:20+03:00
Общество

В Краснодаре рекламу услуг по удалению молочных желез признали ненадлежащей

Билборд медицинский центр демонтировал самостоятельно
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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На рекламодателя наложили штрафНа рекламодателя наложили штрафФото: EAST NEWS
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Краснодарское УФАС признало ненадлежащей рекламу медицинский услуг по удалению молочных желез. Дело о нарушении законодательства завели еще летом, однако на принятие решение ушло несколько месяцев.

- На билбордах в рекламе медицинских услуг был указан слоган: «Я смогла – сможешь и ты…» с изображением образа женщины с удаленной молочной железой. Именно сравнение здорового человека (в частности женщины) с онкобольными, вызвало негативную реакцию у некоторых жителей города, - сообщают в краснодарском УФАС.

Рекламу признали ненадлежащей, однако к этому моменту ее уже демонтировали. По материалом проверки рекламодателя привлекли к административной ответственности. Санкции для юридических лиц предусматривают штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

Начальник отдела контроля рекламы и недобросовестной конкуренции краснодарского УФАС Карина Бжассо рассказала, что в этом году управлением рассмотрено 526 дел по признакам нарушения закона о рекламе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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