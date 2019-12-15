В Краснодар из Усть-Катава прибыл первый трехсекционный трамвай

СЕГОДНЯ 18:16 2019-12-15T18:16:37+03:00

До конца года прибудут еще три состава

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В Краснодаре 15 декабря встретили первый из четырех трехсекицонных трамваев из Усть-Катава. До конца года в столицу Кубани прибудут еще три таких состава. Доставили первый трамвай в Восточное депо на двух грузовиках за четыре дня.

- В Восточном депо МУП КТТУ его встретили, поставили на рельсы. И уже завтра специалисты депо и завода-изготовителя совместно начнут доукомплектацию и наладку всех систем, - сообщают в КТТУ.

Вагон уже встретили в Восточном депо

Трехсекционные трамвайные вагоны оснащены: системой кондиционирования воздуха, функцией «тепловая завеса» при отрытых дверях, оборудованием для маломобильных пассажиров, также системой Wi-Fi и USB-разъемами. Его максимальная вместимость - 303 пассажира. Мест для сидения - 48. Новые трехсекционные вагоны выпустят на маршруты № № 4, 5 и 20. На испытания и подготовку к выходу на линию понадобится около трех недель.

Пока же в Краснодаре на линии только один трехсекционный трамвай - «Витязь».

Поставка четырех трехсекционных трамваев станет для Краснодара последней в этом году. В 2019-м общественный транспорт также пополнился 31 односекционным трамваем, 12 троллейбусами с увеличенным автономным ходом.

ИСТОЧНИК KP.RU