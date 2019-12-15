В Краснодар из Усть-Катава прибыл первый трехсекционный трамвай
В Краснодаре 15 декабря встретили первый из четырех трехсекицонных трамваев из Усть-Катава. До конца года в столицу Кубани прибудут еще три таких состава. Доставили первый трамвай в Восточное депо на двух грузовиках за четыре дня.
- В Восточном депо МУП КТТУ его встретили, поставили на рельсы. И уже завтра специалисты депо и завода-изготовителя совместно начнут доукомплектацию и наладку всех систем, - сообщают в КТТУ.
Вагон уже встретили в Восточном депо
Трехсекционные трамвайные вагоны оснащены: системой кондиционирования воздуха, функцией «тепловая завеса» при отрытых дверях, оборудованием для маломобильных пассажиров, также системой Wi-Fi и USB-разъемами. Его максимальная вместимость - 303 пассажира. Мест для сидения - 48. Новые трехсекционные вагоны выпустят на маршруты № № 4, 5 и 20. На испытания и подготовку к выходу на линию понадобится около трех недель.
Пока же в Краснодаре на линии только один трехсекционный трамвай - «Витязь».
Поставка четырех трехсекционных трамваев станет для Краснодара последней в этом году. В 2019-м общественный транспорт также пополнился 31 односекционным трамваем, 12 троллейбусами с увеличенным автономным ходом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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