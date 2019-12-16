2019-12-16T07:24:54+03:00
Происшествия

В Домодедово задержали жителя Кубани, который угрожал взорвать гранату в самолете

Мужчину отправили на медицинское освидетельствование
Александра ПОДУШКО
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В Домодедово задержали жителя Кубани, который угрожал взорвать гранату в самолетеВ Домодедово задержали жителя Кубани, который угрожал взорвать гранату в самолетеФото: Архив "КП"
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Неадекватного пассажира сняли с самолета в московском аэропорту Домодедово перед полетом в Краснодар. Он угрожал взорвать гранату, якобы находившуюся в его ручной клади.

По имеющейся информации, самолет авиакомпании «Сибирь» должен был приземлиться в Краснодаре около 16:00 15 декабря. Рейс пришлось задержать для проверки. В момент инцидента на борту находились 165 пассажиров и 8 членов экипажа.

Нарушителя задержали полицейские. Им оказался 57-летний уроженец Краснодарского края. Взрывчатки и других запрещенных предметов у него не нашли.

Сам самолет в 16:28 15 декабря вылетел в Краснодар.

Сообщается, что авиадебошир находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчину отправили на медицинское освидетельствование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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