В Домодедово задержали жителя Кубани, который угрожал взорвать гранату в самолете
Неадекватного пассажира сняли с самолета в московском аэропорту Домодедово перед полетом в Краснодар. Он угрожал взорвать гранату, якобы находившуюся в его ручной клади.
По имеющейся информации, самолет авиакомпании «Сибирь» должен был приземлиться в Краснодаре около 16:00 15 декабря. Рейс пришлось задержать для проверки. В момент инцидента на борту находились 165 пассажиров и 8 членов экипажа.
Нарушителя задержали полицейские. Им оказался 57-летний уроженец Краснодарского края. Взрывчатки и других запрещенных предметов у него не нашли.
Сам самолет в 16:28 15 декабря вылетел в Краснодар.
Сообщается, что авиадебошир находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчину отправили на медицинское освидетельствование.
ИСТОЧНИК KP.RU