СЕГОДНЯ 07:24 2019-12-16T07:24:54+03:00

В Домодедово задержали жителя Кубани, который угрожал взорвать гранату в самолете Фото: Архив "КП"

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Неадекватного пассажира сняли с самолета в московском аэропорту Домодедово перед полетом в Краснодар. Он угрожал взорвать гранату, якобы находившуюся в его ручной клади.

По имеющейся информации, самолет авиакомпании «Сибирь» должен был приземлиться в Краснодаре около 16:00 15 декабря. Рейс пришлось задержать для проверки. В момент инцидента на борту находились 165 пассажиров и 8 членов экипажа.

Нарушителя задержали полицейские. Им оказался 57-летний уроженец Краснодарского края. Взрывчатки и других запрещенных предметов у него не нашли.

Сам самолет в 16:28 15 декабря вылетел в Краснодар.

Сообщается, что авиадебошир находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчину отправили на медицинское освидетельствование.

ИСТОЧНИК KP.RU