В Новороссийске открылась персональная выставка Анжелики Ягодиной
До конца месяца в галерее «АртЪвертикаль» в Новороссийске будет работать персональная выставка члена Союза художников России Анжелики Ягодиной.
- Картины автора очень яркие, даже может пересыщенные краской, они излучают необыкновенную энергетику – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.
Жители и гости города могут посетить сказочный мир необыкновенных произведений по адресу: улица Советов, 53. Вход – свободный.
Напомним, в Краснодаре на Главной городской площади 21 декабря в 12:00 состоится торжественное открытие Рождественской ярмарки. Гостей мероприятия ждёт театрализованное шоу и хоровод у главной городской ёлки, а также парад Дедов Морозов.
ИСТОЧНИК KP.RU