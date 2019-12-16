2019-12-16T08:44:35+03:00
Звезды

В Новороссийске открылась персональная выставка Анжелики Ягодиной

Художница приглашает жителей и гостей города в сказочный мир
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация НовороссийскаФото: администрация Новороссийска
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До конца месяца в галерее «АртЪвертикаль» в Новороссийске будет работать персональная выставка члена Союза художников России Анжелики Ягодиной.

- Картины автора очень яркие, даже может пересыщенные краской, они излучают необыкновенную энергетику – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Жители и гости города могут посетить сказочный мир необыкновенных произведений по адресу: улица Советов, 53. Вход – свободный.

Напомним, в Краснодаре на Главной городской площади 21 декабря в 12:00 состоится торжественное открытие Рождественской ярмарки. Гостей мероприятия ждёт театрализованное шоу и хоровод у главной городской ёлки, а также парад Дедов Морозов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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