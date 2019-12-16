СЕГОДНЯ 09:22 2019-12-16T09:25:17+03:00

В Армавире при пожаре в квартире погиб местный житель

Причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем во время курения

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В Армавире в ночь на 16 декабря произошел пожар в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на улице Тимирязева.

Соседи, увидев возгорание, вызвали сотрудников МЧС. После локализации пожара было обнаружено тело 50-летнего хозяина квартиры. Предположительно, причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнем во время курения.

- Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. После будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU