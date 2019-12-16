В Армавире при пожаре в квартире погиб местный житель
В Армавире в ночь на 16 декабря произошел пожар в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на улице Тимирязева.
Соседи, увидев возгорание, вызвали сотрудников МЧС. После локализации пожара было обнаружено тело 50-летнего хозяина квартиры. Предположительно, причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнем во время курения.
- Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. После будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU