На Кубани мужчина перевел деньги с чужого счета на свою карту через мобильное приложение

СЕГОДНЯ 09:39 2019-12-16T10:08:34+03:00

На Кубани мужчина перевел деньги с чужого счета через мобильное приложение

Потерпевший поменял номер и не сообщил об этом банку

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В дежурную часть Курганинского района поступило сообщение от местного жителя. Он рассказал, что с его банковской карты пропали деньги. Ущерб составил более 15 тысяч рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных правоохранители установили личность и местонахождение злоумышленника. 32-летнего местного жителя задержали и доставили в отдел полиции.

Мужчина купил в одном из салонов сотовой связи сим-карту, которая ранее находилась в пользовании заявителя. Там был подключен сервис «Мобильный банк». Получив уведомление о зачислении денег, злоумышленник перечислил с карты потерпевшего на свой счет поступившую сумму.

В отношении 32-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU