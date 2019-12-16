На Кубани мужчина перевел деньги с чужого счета на свою карту через мобильное приложение
В дежурную часть Курганинского района поступило сообщение от местного жителя. Он рассказал, что с его банковской карты пропали деньги. Ущерб составил более 15 тысяч рублей.
В результате проведения оперативно-розыскных правоохранители установили личность и местонахождение злоумышленника. 32-летнего местного жителя задержали и доставили в отдел полиции.
Мужчина купил в одном из салонов сотовой связи сим-карту, которая ранее находилась в пользовании заявителя. Там был подключен сервис «Мобильный банк». Получив уведомление о зачислении денег, злоумышленник перечислил с карты потерпевшего на свой счет поступившую сумму.
В отношении 32-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до 6 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU