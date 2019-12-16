В Сочи пройдет выставка японской гравюры

СЕГОДНЯ 10:06 2019-12-16T10:09:55+03:00

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В городе-курорте пройдет выставка японской гравюры. Более 100 работ известных мастеров можно будет увидеть в выставочном зале Сочинского художественного музея с 18 декабря.

- Представят произведения, относящиеся к типу укиё-э. Это картины «текущего мира». Данная форма искусства стала популярной в городской культуре Эдо во второй половине XVII века, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Посетители увидят работы, охватывающие период расцвета укиё-э с 1820 по 1940 год, и четыре картины, выполненные в технике какэмоно.

- Выставка продлится до 26 января,- сообщает пресс-служба музея.

Напомним, в Новороссийске открылась персональная выставка Анжелики Ягодиной. Художница приглашает жителей и гостей города в сказочный мир.

ИСТОЧНИК KP.RU