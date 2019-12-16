2019-12-16T11:10:55+03:00
Общество

В Динской приставы арестовали торговый комплекс

На него наложили арест
Ева МУР@kp_kuban
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Судебные приставы-исполнители в Динском районе арестовали торговый комплекс за долги более, чем 12 миллионов рублей.

- Должником является ООО «Прага». Огромная сумма долга скопилась из-за неуплаты налогов руководством предприятия, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Для того чтобы взыскать огромную задолженность перед государством, приставы применили все возможные законные меры. К тому же нашли объект недвижимости, который мог бы покрыть часть необходимой суммы. Это торговый комплекс. На него наложили арест. Теперь должник не может ни продавать, ни сдавать имущество. Оно находится на ответственном хранении.

Сейчас если ООО «Прага» не погасит задолженность в предусмотренный законодательством срок, здание будетпродано с молотка. А деньги пойдут на погашение долга по налогам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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