2019-12-16T11:36:43+03:00
Недвижимость

Объявлен старт продаж квартир в новом 32 литере «Губернского»

16 декабря стартовали продажи квартир в 32 литере
Иван ЕГОРОВ
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Фото: ЮСИФото: ЮСИ
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Всего за 15 дней до главного праздника страны группа компаний «ЮгСтройИнвест» — один из лидеров строительной отрасли — объявила о еще одном поводе для торжества. 16 декабря стартовали продажи квартир в 32 литере «Губернского».

Молодой микрорайон продолжает динамично развиваться и обретает все большую популярность среди молодых новоселов. Так и сегодня в офисе группы компаний «ЮгСтройИнвест» идет активная работа. Счастливые семьи выходят из отдела продаж с осуществленной мечтой: в новый год они отправляются с новой уютной квартирой. Интересные планировки, выгодная цена, праздничные скидки и богатая инфраструктура — это лишь малая часть преимуществ, которыми прославился микрорайон “Губернский”.

Верно следуя принципам комплексной застройки, “ЮгСтройИнвест” серьезно занимается благоустройством своих микрорайонов. Для удобства молодых родителей в “Губернском” построено два детских сада на 280 и 300 мест, школа на 1550 мест. Любителей здорового образа жизни здесь ждут современные спортивные площадки, воркаут-зона, крытый тренажерный зал, роллердром. Застройщик позаботился даже о домашних питомцах — в микрорайоне обустроена специализированная площадка для выгула собак.

“Новый дом расположен в выгодной части микрорайона, таким образом, что в шаговой доступности у жильцов - все необходимое. Соблюдая комфорт в бытовых мелочах, “ЮгСтройИнвест” также организовал для будущих новоселов 32 литера подземную парковку на 102 машиноместа. Это позволит не только разгрузить, но и обезопасить дворы. 32 литер стал пятым домом в “Губернском”, купить квартиру в котором можно будет с использованием эскроу-счетов, то есть со 100-% защитой вложений дольщиков”, — рассказала Елена Богачёва, начальник отдела продаж группы компаний «ЮгСтройИнвест»

За 16 лет успешной работы “ЮгСтройИнвест” вошла в тройку лидеров страны по объему ввода жилья в эксплуатацию, возведя 168 домов общей площадью свыше 3,5 млн кв. м, 11 детских садов и 4 школы. Все жилые дома и социальные объекты “ЮгСтройИнвест” сдает с опережением графика. Именно четкое соблюдение высоких стандартов качества позволяет “ЮгСтройИнвест” сохранять уверенную позицию в ТОПе лучших застройщиков страны.

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