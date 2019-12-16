2019-12-16T11:51:39+03:00
Происшествия

Апелляция увеличила тюремный срок осужденному с 7,5 до 9 лет строгача за разбой

Он избил двух женщин и украл ценности
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: "КП"Фото: "КП"
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Краснодарский краевой суд пересмотрел наказание для жителя Новокубанска. 12 января прошлого года он разбил окно дома в городе Армавире и жестоко избил двух женщин ради наживы.

Не меньше 15 ударом ногами по голове и телу получили его жертвы, одной из которых было на тот момент 78 лет. От шока и травм пенсионерка потеряла сознание. После этого мужчина похитил все ценности, которые нашел. Общая сумма ущерба равняется около 700 тысяч рублей.

После того как он был найден и арестован, Армавирский городской суд признал мужчину виновным и наказал 7,5 годами колонии строгого режима. Однако апелляционная инстанция посчитала, что он заслуживает более длительной изоляции и увеличил этот срок до девяти лет.

- Суд учел личность подсудимого и дополнительно изучил все обстоятельства уголовного дела, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Апелляция увеличила тюремный срок осужденному с 7,5 до 9 лет строгача за разбой
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