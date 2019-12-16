«Я не бросал сына»: Отец оставленного на трассе мальчика в Ейске рассказал, что случилось на самом деле
Инцидент произошел в воскресенье, 15 декабря. На трассе под Ейском женщина остановила свой автомобиль, когда увидела плачущего мальчика на обочине 5-6 лет. Она посадила его в машину и повезла в полицию города.
Ребенок рассказал, что на дороге его оставил отец, когда он выбросил шапку в окно.
Между тем, когда в полиции начали поиски нерадивого родителя, выяснилось, что сына он не оставлял. Он его потерял.
- Мужчина рассказал, что сынишка баловался всю дорогу в машине и даже вышвырнул шапку в окно движущегося автомобиля, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Он остановился и пошел искать шапку, а сыну наказал сидеть в салоне и ждать.
Однако, по словам мужчины, вернувшись, ребенка в машине он не нашел и позвонил в полицию.
Никаких проверок правоохранители не назначали. И лишь убедились в том, что ребенок живет в благополучной и любящей семье.
ИСТОЧНИК KP.RU