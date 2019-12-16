2019-12-16T12:24:52+03:00
Происшествия

«Я не бросал сына»: Отец оставленного на трассе мальчика в Ейске рассказал, что случилось на самом деле

Мужчина остановил автомобиль и отправился на поиски шапки ребенка
Ева МУР@kp_kuban
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Ребенок плакал на обочине трассыРебенок плакал на обочине трассы
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Инцидент произошел в воскресенье, 15 декабря. На трассе под Ейском женщина остановила свой автомобиль, когда увидела плачущего мальчика на обочине 5-6 лет. Она посадила его в машину и повезла в полицию города.

Ребенок рассказал, что на дороге его оставил отец, когда он выбросил шапку в окно.

Между тем, когда в полиции начали поиски нерадивого родителя, выяснилось, что сына он не оставлял. Он его потерял.

- Мужчина рассказал, что сынишка баловался всю дорогу в машине и даже вышвырнул шапку в окно движущегося автомобиля, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Он остановился и пошел искать шапку, а сыну наказал сидеть в салоне и ждать.

Однако, по словам мужчины, вернувшись, ребенка в машине он не нашел и позвонил в полицию.

Никаких проверок правоохранители не назначали. И лишь убедились в том, что ребенок живет в благополучной и любящей семье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Я не бросал сына»: Отец оставленного на трассе мальчика в Ейске рассказал, что случилось на самом деле