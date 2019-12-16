Поделись добром: в кубанских соцсетях запустили флешмоб «Елки желаний»

СЕГОДНЯ 12:28 2019-12-16T12:29:48+03:00

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Новогодняя акция «Елки желаний», организованная благотворительным фондом «Край добра», – традиция, запущенная в Краснодарском крае девять лет назад. Ежегодно более десяти тысяч мальчишек и девчонок с тяжелыми заболеваниями и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации получают подарки от неравнодушных кубанцев. А просят самое разное – машинки на пульте управления, куклы, настольные игры, книги.

Стать исполнителем этих незатейливых мечтаний просто: достаточно найти елку с детскими пожеланиями на открытках-снегирьках, выбрать одну из них, купит подарок и оставить его тут же – у волонтера.

- Это простые и детские желания, которые каждый из нас может осуществить. Данный проект важен и необходим, – считает губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Кстати, глава региона на своей страничке в инстаграме запустил флешмоб. Для этого нужно снять с елки «снегирька», купить подарок, выложить в сеть фотографию и предложить френдам сделать то же самое. В конце поста необходимо добавить хештеги #мечтыдетейдолжныисполняться и #елкажеланий2019.

kundirov_sporttuapse Стартовала благотворительная акция Елка желаний в ТЦ "Красная площадь" в Туапсе

Пользователи активно подхватили челлендж. Так, житель Туапсе Степан Кундиров поделился своей историей: «Мне попался «снегирь» от 3-летнего Даниила из Шепси. Он попросил светящуюся дорогу с машинкой. Все детки очень ждут своих подарков», – написал он на страничке в инстаграм. К акции также подключились главы муниципалитетов, молодежные объединения, студенты кубанских университетов и колледжей, предприниматели, жители и гости региона.

- Акция «Елки желаний» продлится до 23 декабря. В Краснодаре они установлены в крупных торговых центрах и супермаркетах – ТРК «Красная площадь», ТРК «Галактика», «Семейный магнит» на Лузана, Лизы Чайкиной и Дзержинского, гипермаркет «Окей» на улице Минской, ТРК «СИТИ-Центр», – сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Там также отметили, что каждую купленную игрушку волонтеры доставят маленькому адресату в канун новогоднего праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU