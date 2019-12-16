2019-12-16T12:53:44+03:00
Общество

Предпринимательская и инвестиционная деятельность на Кубани подвергнется экспертизе

а сессии кубанского парламента приняли изменения в закон Краснодарского края «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов»
Иван Егоров
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Как пояснил вице-спикер ЗСК Сергей Алтухов, данный документ позволяет привести краевое законодательство в соответствие с федеральным законом об организации местного самоуправления. Субъекты Российской Федерации должны определить перечень муниципалитетов, в которых будет обязательна экспертиза нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также критерии их отбора.

Новыми приложениями к закону устанавливается перечень муниципальных районов, городских округов, в которых проведение экспертизы уже принятых муниципальных нормативных правовых актов о предпринимательской и инвестиционной деятельности является обязательным.

А также перечень муниципалитетов, в которых оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в части предпринимательской и инвестиционной деятельности является обязательным.

Закон был рассмотрен на сессии в первом чтении.

- Принятие этого закона – еще один шаг в создании благоприятных условий для предпринимательской деятельности. Кстати, хочу напомнить, это – одна из тех задач, которые перед органами представительной власти поставил Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей, – прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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