Парламентарии расширили географию эксперимента по курортному сбору

СЕГОДНЯ 12:55 2019-12-16T12:55:41+03:00

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Как отметила министр курортов Кубани Светлана Балаева, предлагается вклюить в территорию проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры Ейского городского и Должанского сельского поселений Ейского района, а также Туапсинского городского и Тенгинского сельского поселений Туапсинского района.

Эксперимент начнет действовать на этих территориях с 1 января 2020 года. Ставка сбора – 10 рублей с человека. Сохраняются все льготные категории граждан, с которых сбор не взимается.

Кроме того, нормативный правовой акт также приводится в соответствие с Бюджетным кодексом России. Законопроектом устанавливается порядок определения общего объема субвенций для осуществления переданных отдельных госполномочий.

По словам главы края Вениамина Кондратьева, если говорить в целом о Туапсинском районе, то поселки Новомихайловский, Ольгинка – это действительно курорты, а Туапсе – это портовый город.

«Сюда по большей части приезжают в командировки и по служебным делам. Поэтому предлагаю Туапсе в территорию сбора не включать», –высказал позицию губернатор в ходе обсуждения.

- Безусловно, принятие этого закона требуется уже сейчас. Но есть спорные моменты, которые требуют обсуждения. Думаю, будет правильно поручить профильным министерству и нашему комитету эти вопросы детально проработать, – сказал Юрий Бурлачко.

Депутаты проголосовали за расширение территории эксперимента по курортному сбору, включив в нее Ейское городское и Должанское сельское поселения Ейского района и Тенгинское сельское поселение Туапсинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU