Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края выступили за ограничение оборота никотиносодержащей продукции

СЕГОДНЯ 12:57 2019-12-16T12:57:50+03:00

На сессии они приняли обращение к заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрию Козаку, в котором говорится о необходимости доработки проекта федерального закона «О государственном регулировании оборота никотиносодержащей продукции и

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В тексте обращения приводятся данные специалистов-наркологов, которые отмечают, что употребление снюса - сосательного табака- и других никотиносодержащих изделий почти в 100 процентах случаев приводит к появлению неопухолевых поражений слизистой рта, повышает вероятность развития рака щек, десен и внутренней поверхности губ, поджелудочной и молочных желез. А также повышает риск развития ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, атеросклероза и инсультов. Кроме того, зависимость от рассасывания никотиносодержащей продукции намного сильнее, чем зависимость от табакокурения.

По мнению депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края, чтобы оградить детей и подростков от вредных последствий употребления никотиносодержащей продукции, необходимо срочно внести изменения в антитабачное законодательство. При этом речь должна идти об ограничении оборота не только табачных изделий, но и любой продукции, содержащей никотин.

- Перед нами стоит очень серьезная угроза. Новые виды табачных смесей вызывают быстрое привыкание и дальнейшую зависимость, а при длительном потреблении не избежать целого букета серьезных заболеваний. В первую очередь в зоне риска – молодежь и несовершеннолетние. Мы должны принять все возможные меры, чтобы оградить их от этого зла. Надеюсь, наш голос будет услышан на федеральном уровне, – сказал по итогам принятия документа спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

ИСТОЧНИК KP.RU