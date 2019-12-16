Портал госуслуг отмечает 10-летний юбилей

СЕГОДНЯ 13:00 2019-12-16T16:36:02+03:00

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Единому порталу госуслуг исполнилось 10 лет. 15 декабря 2009 года, в день официального открытия, на портале была размещена информация о 110 услугах федерального и более 200 — регионального и муниципального уровней. Сегодня на портале госуслуг доступно свыше 29 тыс. сервисов в электронном виде.

С июля 2010 года по настоящее время на портале госуслуг зарегистрировалось почти 2,9 млн жителей Кубани и Адыгеи. Рекордный показатель по приросту пользователей зафиксирован по итогам 2016 года — около 1,2 млн человек.

По данным на декабрь 2019 года в пятерку самых популярных услуг по количеству запросов на Юге России входят: запись на прием к врачу (около 2,7 млн), получение информации о пенсионных накоплениях (более 1,3 млн), регистрация автотранспортных средств (более 666 тыс.), подача заявления на сдачу экзамена и получения водительского удостоверения (более 630 тыс.), единая запись на приём в подразделения МВД РФ (более 530 тыс.). В целом по стране также популярны услуги оформления на портале российских и заграничных паспортов (1,2 млн и 5 млн соответственно), регистрации по месту пребывания и по месту жительства (3 млн), разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия (1,4 млн).

Всего с 2009 года жители Кубани и Адыгеи заполнили и отправили около 10 млн электронных заявлений на получение госуслуг. При этом около 30% от общего количества было подано в 2019 году — почти 3,5 млн (по состоянию на декабрь 2019 года). В топ-10 регионов — лидеров по количеству заказанных услуг входят Москва и Московская область, Тюменская и Свердловская области, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Челябинская и Новосибирская области, Республика Башкортостан и Самарская область.

За 10 лет через портал госуслуг граждане, проживающие в Краснодарском крае и республике Адыгея, провели более 4.9 млн платежей на общую сумму свыше 5 млрд рублей. При этом показатели 2019 года уже превысили итоговые результаты прошлых лет — по данным на начало декабря зафиксировано более 2 млн транзакций на общую сумму свыше 2 млрд рублей.

Напомним, пользователи портала госуслуг могут оплачивать госпошлины (с понижающим коэффициентом 0,7), автоштрафы (со скидкой 50%), судебные задолженности, коммунальные услуги и прочие начисления по квитанциям. Оплата доступна с помощью банковской карты, электронных денег, счета мобильного телефона, а также сервисов Apple Pay и Google Pay. В декабре 2017 года была реализована возможность оплаты нескольких начислений одной операцией — «Мультиоплата».

Главным трендом 2019 года стала цифровая трансформация госуслуг — создание суперсервисов. Согласно концепции, услуги будут сгруппированы по жизненным ситуациям, и граждане смогут получать их комплексно в автоматическом режиме. Пользователи портала могут принять активное участие в их развитии и тестировании — на странице сайта «Суперсервисы» уже доступно 15 прототипов суперсервисов.

Государственным заказчиком и владельцем портала госуслуг является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Оператором портала госуслуг выступает ПАО «Ростелеком» при участии АО «РТ Лабс».