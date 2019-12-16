Депутаты Заксобрания края поддержали предложение присвоить Дагомысу статус поселка городского типа

СЕГОДНЯ 13:07 2019-12-16T13:25:41+03:00

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В основу документа легло предложение жителей Дагомыса. Их решение было подкреплено результатами соцопроса, большинство участников которого высказались за создание новой административно-территориальной единицы в составе Лазаревского района города-курорта Сочи и присвоения ей наименования «Дагомыс».

Как отметил председатель ЗСК, предложение губернатора об образовании в городском округе города Сочи нового поселка городского типа – вполне продуманное и своевременное решение. Юрий Бурлачко заявил, что выделение еще одной административно-территориальной единицы даст новые возможности для дальнейшего социально-экономического развития этой территории.

Дагомыс – место с большим инвестиционным потенциалом, в первую очередь по таким направлениям, как туризм и сельское хозяйство. Юрий Бурлачко выразил уверенность, что такое изменение статуса поселка откроет перед ним новые возможности.

ИСТОЧНИК KP.RU