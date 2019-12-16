В центре Краснодара горит хлебозавод
На месте создан оперативный штаб
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по краю
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В Краснодаре 12 единиц техники и 39 человек личного состава борются с пожаром на крыше двухэтажного здания на улице Кожевенной. Позже стало известно, что это производственные площади хлебозавода №6.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по краю
- Огнем охвачена кровля в 200 квадратных метров, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
На месте спасатели развернули оперативный штаб. Эвакуировали сотрудников предприятия. Сообщается, что огонь уже локализовали. Информация уточняется.
В центре Краснодара горит производственное здание.
ИСТОЧНИК KP.RU