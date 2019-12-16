2019-12-16T14:01:37+03:00
Спорт

Кубанские гандболистки возвращаются в Краснодар с бронзой ЧМ

Ярослава Фролова и Виктория Калинина из клуба «Кубань» успешно выступили в составе сборной России
Никита ВЫСОЦКИЙ
Поделиться:
Ярослава Фролова и Виктория КалининаЯрослава Фролова и Виктория Калинина
Изменить размер текста:

В Японии завершился 24-й чемпионат мира по гандболу. Россиянки в упорной борьбе за третье место обыграли сборную Норвегии со счетом 33:28. В десяти матчах наши потерпели лишь одно поражение. В полуфинале они проиграли будущим чемпионкам мира – голландкам со счетом 32:33.

В составе сборной России выступили игроки гандбольного клуба «Кубань» Ярослава Фролова и Виктория Калинина. На счету Ярославы, которая достойно провела все 10 игр, 48 заброшенных мячей и 23 голевые передачи. Виктория, голкипер команды, провела 7 матчей. Она отразила 39% атак. По этому показателю девушка заняла второе место среди всех вратарей чемпионата мира.

– Стоит отметить, бронза, которую спортсменки привезут сегодня ночью в Краснодар, – это первые медали чемпионата мира для всего кубанского спорта за последние 10 лет, – сообщили «КП-«Кубань» в гандбольном клубе.

Болельщиков приглашают встретить Ярославу и Викторию, которые приземлятся в аэропорту Краснодара, в 01:05 ночи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре можно посмотреть новогоднюю фантазию «Чудеса Лукоморья»
В Анапе возбудили уголовное дело по факту смерти подростка в больнице
Геленджик приглашает на открытие новогодней елки
Краснодарскому водоканалу - 125 лет!
В Краснодаре построят школу-интернат для одаренных детей
ВТБ выдал первые кредиты по дальневосточной ипотеке
В Анапе открыли новый детсад «Орленок»
Работа депутата ведется в тесном контакте с образовательными учреждениями
Кубанские автомобилисты на ложных ДТП «выручили» 10 миллионов рублей
«Ростелеком» и «ЛитРес» запустили кобрендинговый проект «Ростелеком. Книги»
В Краснодаре задержали серийную воровку
Власти Краснодара рассказали, какие зеленые зоны благоустроят в 2020 году
В парке "Городской сад" в Краснодаре сносят самострой
Бизнесмены, нарушающие миграционное законодательство, лишатся господдержки
Кубанские гандболистки возвращаются в Краснодар с бронзой ЧМ
В центре Краснодара горит хлебозавод
Депутаты Заксобрания края поддержали предложение присвоить Дагомысу статус поселка городского типа
Портал госуслуг отмечает 10-летний юбилей
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края выступили за ограничение оборота никотиносодержащей продукции
Парламентарии расширили географию эксперимента по курортному сбору
Предпринимательская и инвестиционная деятельность на Кубани подвергнется экспертизе
Поделись добром: в кубанских соцсетях запустили флешмоб «Елки желаний»
«Я не бросал сына»: Отец оставленного на трассе мальчика в Ейске рассказал, что случилось на самом деле