Кубанские гандболистки возвращаются в Краснодар с бронзой ЧМ

СЕГОДНЯ 14:01 2019-12-16T14:01:37+03:00

Ярослава Фролова и Виктория Калинина из клуба «Кубань» успешно выступили в составе сборной России

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В Японии завершился 24-й чемпионат мира по гандболу. Россиянки в упорной борьбе за третье место обыграли сборную Норвегии со счетом 33:28. В десяти матчах наши потерпели лишь одно поражение. В полуфинале они проиграли будущим чемпионкам мира – голландкам со счетом 32:33.

В составе сборной России выступили игроки гандбольного клуба «Кубань» Ярослава Фролова и Виктория Калинина. На счету Ярославы, которая достойно провела все 10 игр, 48 заброшенных мячей и 23 голевые передачи. Виктория, голкипер команды, провела 7 матчей. Она отразила 39% атак. По этому показателю девушка заняла второе место среди всех вратарей чемпионата мира.

– Стоит отметить, бронза, которую спортсменки привезут сегодня ночью в Краснодар, – это первые медали чемпионата мира для всего кубанского спорта за последние 10 лет, – сообщили «КП-«Кубань» в гандбольном клубе.

Болельщиков приглашают встретить Ярославу и Викторию, которые приземлятся в аэропорту Краснодара, в 01:05 ночи.

ИСТОЧНИК KP.RU