2019-12-16T14:34:43+03:00
Общество

Бизнесмены, нарушающие миграционное законодательство, лишатся господдержки

Такое решение было принято в Законодательном Собрании края
Иван Егоров
Поделиться:
Изменить размер текста:

Там прошла 29 сессия. Парламентарии внесли изменения в закон «О реализации государственной политики по вопросам правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Краснодарского края». Поправки гласят, что предпринимателям, юридическим и физическим лицам, которых штрафовали за нарушение миграционного законодательства, краевой бюджет не станет оказывать финансовую поддержку.

Председатель Законодательного собрания Кубани рассказал, что некоторые кубанские предприниматели нередко нарушают миграционное законодательство. Дешевая рабочая сила мигрантов позволяет им получать дополнительную прибыль. Но такие систематические нарушения – это угроза общественной безопасности и потери в бюджетных поступлениях. Такую практику надо пресекать. Спикер краевого парламента выразил надежду, что предусмотренные новым законом меры заставят задуматься несознательных представителей предпринимательского сообщества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре можно посмотреть новогоднюю фантазию «Чудеса Лукоморья»
В Анапе возбудили уголовное дело по факту смерти подростка в больнице
Геленджик приглашает на открытие новогодней елки
Краснодарскому водоканалу - 125 лет!
В Краснодаре построят школу-интернат для одаренных детей
ВТБ выдал первые кредиты по дальневосточной ипотеке
В Анапе открыли новый детсад «Орленок»
Работа депутата ведется в тесном контакте с образовательными учреждениями
Кубанские автомобилисты на ложных ДТП «выручили» 10 миллионов рублей
«Ростелеком» и «ЛитРес» запустили кобрендинговый проект «Ростелеком. Книги»
В Краснодаре задержали серийную воровку
Власти Краснодара рассказали, какие зеленые зоны благоустроят в 2020 году
В парке "Городской сад" в Краснодаре сносят самострой
Бизнесмены, нарушающие миграционное законодательство, лишатся господдержки
Кубанские гандболистки возвращаются в Краснодар с бронзой ЧМ
В центре Краснодара горит хлебозавод
Депутаты Заксобрания края поддержали предложение присвоить Дагомысу статус поселка городского типа
Портал госуслуг отмечает 10-летний юбилей
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края выступили за ограничение оборота никотиносодержащей продукции
Парламентарии расширили географию эксперимента по курортному сбору
Предпринимательская и инвестиционная деятельность на Кубани подвергнется экспертизе
Поделись добром: в кубанских соцсетях запустили флешмоб «Елки желаний»
«Я не бросал сына»: Отец оставленного на трассе мальчика в Ейске рассказал, что случилось на самом деле