Бизнесмены, нарушающие миграционное законодательство, лишатся господдержки

СЕГОДНЯ 14:34 2019-12-16T14:34:43+03:00

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Там прошла 29 сессия. Парламентарии внесли изменения в закон «О реализации государственной политики по вопросам правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Краснодарского края». Поправки гласят, что предпринимателям, юридическим и физическим лицам, которых штрафовали за нарушение миграционного законодательства, краевой бюджет не станет оказывать финансовую поддержку.

Председатель Законодательного собрания Кубани рассказал, что некоторые кубанские предприниматели нередко нарушают миграционное законодательство. Дешевая рабочая сила мигрантов позволяет им получать дополнительную прибыль. Но такие систематические нарушения – это угроза общественной безопасности и потери в бюджетных поступлениях. Такую практику надо пресекать. Спикер краевого парламента выразил надежду, что предусмотренные новым законом меры заставят задуматься несознательных представителей предпринимательского сообщества.

ИСТОЧНИК KP.RU