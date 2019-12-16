В парке "Городской сад" в Краснодаре сносят самострой

СЕГОДНЯ 14:39 2019-12-16T14:40:42+03:00

Оно занимает площадь более 1,4 тысяч квадратных метров и уже несколько лет стоит, огороженное строительным забором

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В Краснодаре решили снести огромный недострой в парке "Городской сад". С утра, 16 декабря, там работает строительная техника по распоряжению мэрии кубанской столицы.

- Самострой в 1,4 тысячи квадратных метров уже несколько лет огорожен забором, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе администрации Краснодара. - У нас есть решение суда по его демонтажу. Однако собственник бетонных конструкций не торопился исполнять его. Мы сами взялись убирать его.

Надо сказать, это уже не первый подобный объект, который постигла та же участь.

- Парк только выигрывает от этого, - сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов. - Освободилось столько площади.

Выяснилось, что арендатор участка по улице Постовой планировал построить здесь торговый комплекс, захватив при этом еще 25 квадратных метров площади незаконно. Суд с ним длился несколько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU