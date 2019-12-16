2019-12-16T15:02:02+03:00
Общество

Власти Краснодара рассказали, какие зеленые зоны благоустроят в 2020 году

На эти работы собираются потратить 245,5 млн рублей
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: пресс-служба мэрии КраснодараФото: пресс-служба мэрии Краснодара
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Краснодару выделены 245,5 миллионов рублей для благоустройства зеленых зон. В мэрии назвали их перечень. Это Школьный бульвар в Юбилейном микрорайоне, вторую очередь Вишняковского и Дмитриевский скверы.

Обязательным условием финансирования этих работ из федерального бюджета является местное в нем участие.

- Это не менее 15 процентов из собственной казны, - уточнили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии.

Кроме того, на госэкспертизу направлены документы по новым объектам благоустройства. Это Хуторской сквер в хуторе Ленина, скверы "Городской сад Сосновый", Мариинский, имени Толстого и бульвар имени Героев-Разведчиков.

До 20 декабря в мэрии принимают заявки от жителей города, о том, какие по их мнению, территории нужно благоустраивать. Голосование начнется с 16 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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