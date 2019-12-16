В Краснодаре задержали серийную воровку

СЕГОДНЯ 15:11 2019-12-16T15:11:27+03:00

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В дежурную часть УМВД России по Краснодару обратилась местная жительница и сообщила о пропаже кошелька. Женщина пояснила, что во время поездки в общественном транспорте из ее сумки вытащили портмоне. А позже на телефон стали поступать сообщения о списании денег с банковской карточки. Она уточнила, что вор оплачивал покупки в продовольственных магазинах каждый раз на сумму не более тысячи рублей.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить, что к хищению имущества может быть причастна ранее судимая за карманные кражи 34-летняя жительница Кропоткина. Она числится в федеральном розыске как лицо, скрывшееся от суда. Предполагаемая злоумышленница была задержана, когда пыталась покинуть Краснодар. Правоохранители установили, что гражданка причастна еще к двум аналогичным кражам кошельков в городских автобусах. Общий ущерб от ее действий составил около 40 тысяч рублей.

- Сейчас в отношении подозреваемой расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Максимальное наказание предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет. В настоящее время задержанной избирается мера пресечения, – сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU