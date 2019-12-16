2019-12-16T15:24:05+03:00
Происшествия

Кубанские автомобилисты на ложных ДТП «выручили» 10 миллионов рублей

Мошенники инсценировали аварии, чтобы получить компенсационные выплаты от страховой компании
Никита ВЫСОЦКИЙ
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Возбуждено уголовное дело.Возбуждено уголовное дело.Фото: Алексей ФОКИН
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Сотрудники уголовного розыска установили, что в период с 2017 по 2018 годы местные жители устроили 23 дорожно-транспортных происшествия. Они покупали автомобили Mercedes, Audi и BMW, оформляли их на подставных лиц и выбирали участки дорог, где нет камер видеонаблюдения. В качестве «виновника» аварии злоумышленники использовали подержанные отечественные автомобили, принадлежащие их знакомым, которым платили по 5 тысяч рублей за происшествие.

После аварии подозреваемые обращались в страховую организацию с требованием оформить страховку. Обычно размер выплаты варьировался от 500 тысяч до миллиона рублей. Общий ущерб, нанесенный страховой компании, составил более 10 миллионов рублей.

- В отношении подозреваемых следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Мошенничество в сфере страхования». Санкциями данной статьи предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, - сообщили «КП»-Кубань» в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас подозреваемые заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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