Работа депутата ведется в тесном контакте с образовательными учреждениями

СЕГОДНЯ 15:37 2019-12-16T15:37:33+03:00

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В рамках годового отчёта перед избирателями депутат-коммунист городской Думы Краснодара Дмитрий Коломиец посетил детский сад № 163 в пос. Колосистый города Краснодара и отчитался перед коллективом дошкольного учреждения о своей работе в сфере городского образования в 2019 году. Обозначил, что именно было сделано для данного дошкольного учреждения.

— С детским садом № 163 у меня, как и с большинством учреждений округа, сложились замечательные рабочие отношения. Благодаря Программе наказов избирателей детский сад ежегодно получает дополнительное финансирование на первоочередные нужды. В текущем году на эти средства были приобретены детские кровати, стенки-шкафы для групп, шкафчики. На будущий год уже заложены средства на приобретение оборудования для пищеблока и прачечной, — заключил депутат.

Коллектив детского сада № 163 принял депутата очень тепло и не торопился отпускать. В ходе мероприятия формат монолога сменился на диалог. Депутат постарался дать чёткие ответы на задаваемые ему вопросы. Те вопросы, которые требуют дополнительной проработки, депутат пообещал взять на контроль. Помимо вопросов депутат взял на вооружение наказы на 2020 год.

Завершая встречу, Дмитрий Викторович поздравил дружный коллектив детского сада с наступающими новогодними праздниками, пожелал крепкого здоровья, хорошего настроения, радости и оптимизма на весь предстоящий год.