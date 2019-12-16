2019-12-16T15:37:33+03:00
Политика

Работа депутата ведется в тесном контакте с образовательными учреждениями

Дмитрий Коломиец посетил детский сад № 163 в поселка Колосистый города Краснодара
Поделиться:
Краснодарское краевое отделение КПРФКраснодарское краевое отделение КПРФ
Изменить размер текста:

В рамках годового отчёта перед избирателями депутат-коммунист городской Думы Краснодара Дмитрий Коломиец посетил детский сад № 163 в пос. Колосистый города Краснодара и отчитался перед коллективом дошкольного учреждения о своей работе в сфере городского образования в 2019 году. Обозначил, что именно было сделано для данного дошкольного учреждения.

— С детским садом № 163 у меня, как и с большинством учреждений округа, сложились замечательные рабочие отношения. Благодаря Программе наказов избирателей детский сад ежегодно получает дополнительное финансирование на первоочередные нужды. В текущем году на эти средства были приобретены детские кровати, стенки-шкафы для групп, шкафчики. На будущий год уже заложены средства на приобретение оборудования для пищеблока и прачечной, — заключил депутат.

Коллектив детского сада № 163 принял депутата очень тепло и не торопился отпускать. В ходе мероприятия формат монолога сменился на диалог. Депутат постарался дать чёткие ответы на задаваемые ему вопросы. Те вопросы, которые требуют дополнительной проработки, депутат пообещал взять на контроль. Помимо вопросов депутат взял на вооружение наказы на 2020 год.

Завершая встречу, Дмитрий Викторович поздравил дружный коллектив детского сада с наступающими новогодними праздниками, пожелал крепкого здоровья, хорошего настроения, радости и оптимизма на весь предстоящий год.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре можно посмотреть новогоднюю фантазию «Чудеса Лукоморья»
В Анапе возбудили уголовное дело по факту смерти подростка в больнице
Геленджик приглашает на открытие новогодней елки
Краснодарскому водоканалу - 125 лет!
В Краснодаре построят школу-интернат для одаренных детей
ВТБ выдал первые кредиты по дальневосточной ипотеке
В Анапе открыли новый детсад «Орленок»
Работа депутата ведется в тесном контакте с образовательными учреждениями
Кубанские автомобилисты на ложных ДТП «выручили» 10 миллионов рублей
«Ростелеком» и «ЛитРес» запустили кобрендинговый проект «Ростелеком. Книги»
В Краснодаре задержали серийную воровку
Власти Краснодара рассказали, какие зеленые зоны благоустроят в 2020 году
В парке "Городской сад" в Краснодаре сносят самострой
Бизнесмены, нарушающие миграционное законодательство, лишатся господдержки
Кубанские гандболистки возвращаются в Краснодар с бронзой ЧМ
В центре Краснодара горит хлебозавод
Депутаты Заксобрания края поддержали предложение присвоить Дагомысу статус поселка городского типа
Портал госуслуг отмечает 10-летний юбилей
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края выступили за ограничение оборота никотиносодержащей продукции
Парламентарии расширили географию эксперимента по курортному сбору
Предпринимательская и инвестиционная деятельность на Кубани подвергнется экспертизе
Поделись добром: в кубанских соцсетях запустили флешмоб «Елки желаний»
«Я не бросал сына»: Отец оставленного на трассе мальчика в Ейске рассказал, что случилось на самом деле