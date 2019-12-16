В Анапе открыли новый детсад «Орленок»

СЕГОДНЯ 16:04 2019-12-16T16:04:22+03:00

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В центре Анапы открыли новый детский сад «Орленок». Он рассчитан на 240 мест.

- Детский сад будет работать по образовательной программе «Вдохновение». Он уже получил федеральный и краевой статус инновационной площадки по ее апробации. Данная программа подразумевает индивидуальный подход к каждому ребенку, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Дошкольное учреждение оборудовано по самым современным стандартам. Уже сформирован профессиональный педагогический коллектив, проводится комплектование групп.

Стоит отметить, что «Орленок» возвели на улице Крымской на месте старого детсада на 60 мест. Здание признали аварийным и снесли. Новый детский сад возводили за счет средств муниципалитета. На покупку оборудования и инвентаря из краевой казны выделили 7,5 млн рублей.

До конца года в Анапе планируют ввести в эксплуатацию еще два детсада.

ИСТОЧНИК KP.RU