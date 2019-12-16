В Краснодаре построят школу-интернат для одаренных детей

СЕГОДНЯ 16:27 2019-12-16T16:27:48+03:00

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Школа-интернат для одаренных детей «Наследие» в Краснодаре разместится на территории в 12 га. Комплекс включит в себя учебное здание на 1100 мест и общежитие, рассчитанное на 600 детей.

- Обучатся дети будут по программам сочинского образовательного центра «Сириус». Для поступления в школу ученикам нужно будет сдать отдельный экзамен, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

По предварительной оценке, стоимость проекта составит порядка 2,5 млрд рублей. Также возведут физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, стадион, спортплощадки и сквер.

Стоит добавить, что возведение школы-интерната свяжут со строительством южного скоростного обхода Краснодара. Он пройдет мимо образовательного учреждения и будет выходить на основную трассу в микрорайоне Гидростроителей.

Напомним, в Анапе открыли новый детсад «Орленок». Учреждение рассчитано на 240 мест

ИСТОЧНИК KP.RU