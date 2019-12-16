2019-12-16T17:05:08+03:00
Общество

Геленджик приглашает на открытие новогодней елки

Главное событие года состоится на Центральной площади курорта
Нина КУРЯШКИНА
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Фото: пресс-служба администрации Геленджика.Фото: пресс-служба администрации Геленджика.
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В канун праздника волшебства и чудес в Геленджике пройдет целая серия новогодних мероприятий. Калейдоскоп ярких событий создаст в городе особую новогоднюю атмосферу.

Серия новогодних мероприятий стартует 20 декабря. В этот день на Центральной площади курорта состоится открытие детской елки. Интерактивная программа «Новогодние приключения» пройдет в 10 и 12 часов.

Затем, 21 декабря в 18 часов, на площади откроют главную елку курорта «Город счастья – Новогодний Геленджик 2020!». Горожан и гостей курорта ждут веселые забавы, хороводы, представления и другие новогодние развлечения, которые создадут ощущение волшебства.

С 21 декабря по 13 января на Центральной площади распахнет свои двери домик «Деда Мороза». Мальчишки и девчонки смогут лично попросить у зимнего волшебника исполнить самое заветное желание. Дедушка будет ждать юных посетителей ежедневно с 11 до 16 часов.

В пятницу, 27 декабря, на большом экране главной площади курорта в 15 часов состоится показ ретро-фильмов. А вечером, в 18 часов, молодежь сможет отлично повеселиться на мероприятии «Новогодний хайп». В этот же день в микрорайоне «Парус» на спортивной площадке депутаты городской Думы подарят детям праздничное мероприятие.

Увидеть целую команду Дедов Морозов можно будет 28 декабря. Ровно в полдень бородатые спортсмены отправятся в новогодний забег от Центральной площади.

Впервые в этом году в Геленджике пройдет «Новогодний карнавал» с костюмированным шествием жителей и гостей курорта от городского Дворца культуры до Центральной площади. Сбор участников начнется в 15 часов 28 декабря.

Но главные сюрпризы ждут жителей и гостей города в новогоднюю ночь. Проводы старого года начнутся с самого утра 31 декабря, а с 22 часов настанет черед встречи Нового 2020 года. Дискотека, трансляция новогоднего поздравления Президента РФ, фейерверк, концерт группы «Премьер министр» и многое другое ждут вас в новогоднюю ночь на курорте. Узнать подробнее о расписании новогодних мероприятий можно на сайте администрации Геленджика.

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