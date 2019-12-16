В Анапе возбудили уголовное дело по факту смерти подростка в больнице

СЕГОДНЯ 16:49 2019-12-16T16:49:12+03:00

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В Анапе возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» по факту смерти несовершеннолетнего. 13-летний подросток поступил в ГБУЗ «Городская больница города Анапа» с диагнозом «Синусит».

- Как установило следствие, 6 декабря молодой человек обратился в лечебное учреждение, где в ходе обследования у него выявили двусторонний гнойный гайморит. Медицинские работники провели анестезию слизистых носовых проходов, после чего произвели поочередную пункцию и промывку гайморовых пазух. Во время процедуры состояние подростка резко ухудшилось, после чего он был доставлен в реанимационного отделение. Несмотря на оказываемую врачебную помощь, ребенок скончался, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В данный момент проводится следственные действия. Назначено проведение ряда экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU