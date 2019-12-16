2019-12-16T16:49:12+03:00
Происшествия

В Анапе возбудили уголовное дело по факту смерти подростка в больнице

Молодой человек поступил в лечебное учреждение с диагнозом «Синусит»
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Анапе возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» по факту смерти несовершеннолетнего. 13-летний подросток поступил в ГБУЗ «Городская больница города Анапа» с диагнозом «Синусит».

- Как установило следствие, 6 декабря молодой человек обратился в лечебное учреждение, где в ходе обследования у него выявили двусторонний гнойный гайморит. Медицинские работники провели анестезию слизистых носовых проходов, после чего произвели поочередную пункцию и промывку гайморовых пазух. Во время процедуры состояние подростка резко ухудшилось, после чего он был доставлен в реанимационного отделение. Несмотря на оказываемую врачебную помощь, ребенок скончался, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В данный момент проводится следственные действия. Назначено проведение ряда экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре можно посмотреть новогоднюю фантазию «Чудеса Лукоморья»
В Анапе возбудили уголовное дело по факту смерти подростка в больнице
Геленджик приглашает на открытие новогодней елки
Краснодарскому водоканалу - 125 лет!
В Краснодаре построят школу-интернат для одаренных детей
ВТБ выдал первые кредиты по дальневосточной ипотеке
В Анапе открыли новый детсад «Орленок»
Работа депутата ведется в тесном контакте с образовательными учреждениями
Кубанские автомобилисты на ложных ДТП «выручили» 10 миллионов рублей
«Ростелеком» и «ЛитРес» запустили кобрендинговый проект «Ростелеком. Книги»
В Краснодаре задержали серийную воровку
Власти Краснодара рассказали, какие зеленые зоны благоустроят в 2020 году
В парке "Городской сад" в Краснодаре сносят самострой
Бизнесмены, нарушающие миграционное законодательство, лишатся господдержки
Кубанские гандболистки возвращаются в Краснодар с бронзой ЧМ
В центре Краснодара горит хлебозавод
Депутаты Заксобрания края поддержали предложение присвоить Дагомысу статус поселка городского типа
Портал госуслуг отмечает 10-летний юбилей
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края выступили за ограничение оборота никотиносодержащей продукции
Парламентарии расширили географию эксперимента по курортному сбору
Предпринимательская и инвестиционная деятельность на Кубани подвергнется экспертизе
Поделись добром: в кубанских соцсетях запустили флешмоб «Елки желаний»
«Я не бросал сына»: Отец оставленного на трассе мальчика в Ейске рассказал, что случилось на самом деле