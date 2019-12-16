2019-12-16T17:21:12+03:00
Звезды

В Краснодаре можно посмотреть новогоднюю фантазию «Чудеса Лукоморья»

Она проходит на сцене Дворца искусств «Премьера»
Галина КОПЫЛОВА
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Вокал и танец умело вплетены в сюжет спектакляВокал и танец умело вплетены в сюжет спектакля
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Сказочное представление «Чудеса Лукоморья» строится по мотивам сказок Александра Сергеевича Пушкина. Спектакль поставила режиссер Дворца искусств Жанна Пономарева. Премьера стартовала 15 декабря, ее можно посмотреть до 5 января 2020 года.

- «Чудеса» посвящены в этом году 220-летию со дня рождения Пушкина. Но спектакль приобрел современное звучание и авторское прочтение. Композитор Александр Семенов, автор текста Алексей Семин сочинили историю о двух школьниках, попавших в мир Лукоморья через волшебный портал, тем самым нарушив законы сказки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе КМТО «Премьера».

Стоит отметить, что все мероприятие сопровождается лазерным шоу.

Особое место занимают красивые костюмы, эффектные, стилистически выдержанные декорации

Особое место занимают красивые костюмы, эффектные, стилистически выдержанные декорации

Ранее «Комсомолка» сообщала, что горожане смогут с 20 ноября по 30 декабря написать письмо зимнему волшебнику, подготовить поделки и рисунки. Их можно будет оставить в домике Деда Мороза, который появился возле Дворца искусств ТО «Премьера».

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Краснодаре можно посмотреть новогоднюю фантазию «Чудеса Лукоморья»
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