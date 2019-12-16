В Краснодаре можно посмотреть новогоднюю фантазию «Чудеса Лукоморья»

СЕГОДНЯ 17:18 2019-12-16T17:21:12+03:00

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Сказочное представление «Чудеса Лукоморья» строится по мотивам сказок Александра Сергеевича Пушкина. Спектакль поставила режиссер Дворца искусств Жанна Пономарева. Премьера стартовала 15 декабря, ее можно посмотреть до 5 января 2020 года.

- «Чудеса» посвящены в этом году 220-летию со дня рождения Пушкина. Но спектакль приобрел современное звучание и авторское прочтение. Композитор Александр Семенов, автор текста Алексей Семин сочинили историю о двух школьниках, попавших в мир Лукоморья через волшебный портал, тем самым нарушив законы сказки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе КМТО «Премьера».

Стоит отметить, что все мероприятие сопровождается лазерным шоу.

Особое место занимают красивые костюмы, эффектные, стилистически выдержанные декорации

Ранее «Комсомолка» сообщала, что горожане смогут с 20 ноября по 30 декабря написать письмо зимнему волшебнику, подготовить поделки и рисунки. Их можно будет оставить в домике Деда Мороза, который появился возле Дворца искусств ТО «Премьера».

ИСТОЧНИК KP.RU