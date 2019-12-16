2019-12-16T17:37:38+03:00
Спорт

В Краснодаре достроят бассейновый комплекс

На эти цели направят 4,5 млрд рублей
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодаре в районе «Баскет-холла» в 2021 году откроют бассейновый комплекс. Он станет самым крупным в ЮФО, что позволит проводить здесь соревнования международного уровня.

- В состав комплекса войдут: детский бассейн, взрослый с вышками, большой 50-ти метровый бассейн для проведения соревнований олимпийского уровня, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Спорткомплекс начали возводить в декабре 2012 года. В 2016 - из-за банкротства подрядчика проект заморозили. В данный момент удалось добиться выделения 270 млн рублей из федерального бюджета для продолжения работ. До конца года планируют накрыть кровлю и проложить внутренние сети. Всего на достройку комплекса уйдет порядка 4,5 млрд рублей. В эту сумму войдет и обустройство территории площадью 30 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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