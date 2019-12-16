2019-12-16T18:14:05+03:00
Общество

В Сочи продолжается строительство учебного комплекса для талантливых детей

Объект готов уже на 40%
Максим ОСОКИН
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Фото:admkrai.krasnodar.ruФото:admkrai.krasnodar.ru
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В Сочи продолжается строительство учебного комплекса для талантливых детей на базе «Сириуса». В данный момент работы идут по графику, на площадке трудятся 250 человек и почти 30 единиц техники.

- Сейчас выполняется кладка ограждающих конструкций первого и второго этажа школы, первого этажа детского сада, гидроизоляция кровли, бетонирование фундаментов перехода от школы к бассейну, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого, до конца 2019 года на экспертизу отправят проектную документацию на строительство школы-интерната для одаренных детей в краевой столице. Возведение объекта планируют начать в феврале 2020 года.

Напомним, школа-интернат для одаренных детей «Наследие» в Краснодаре разместится на территории в 12 га. Комплекс включит в себя учебное здание на 1100 мест и общежитие, рассчитанное на 600 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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