2019-12-16T18:58:45+03:00
Общество

На Кубани многоквартирным домам присваивают класс энергетической эффективности

В 2019 году его получили 180 зданий
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае 180 многоквартирных домов получили класс энергетической эффективности. Как отмечают эксперты, большинство из них имеют средний уровень расхода ресурсов.

- Классы энергетической эффективности показывают, насколько рационально при обслуживании домов расходуются тепло, вода и электричество. Их присваивает краевая Государственная жилищная инспекция после изучения документов от управляющих компаний, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего существует девять классов энергетической эффективности – от A++ до G. Чем выше класс дома, тем больше его жильцы могут экономить на коммунальных платежах. При этом, высшую оценку не получил ни один из 180 домов. Класс В присвоили только 5% многоквартирных зданий. В основном, дома получали классы C и D.

Классы энергетической эффективности присваивают на 5 лет по инициативе управляющих организаций или собственников жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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