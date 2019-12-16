На Кубани практически завершен нацпроект по формированию комфортной городской среды

СЕГОДНЯ 19:57 2019-12-16T19:57:25+03:00

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В среднем по России исполнение национального проекта «Формирование комфортной городской среды» составляет 94,5%. В Краснодарском крае он достигает 96,6%.

- На сегодняшний день в регионе из 387 общественных и дворовых территорий благоустроены 374 объекта. Все работы планируют завершить до 20 декабря, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В 2019 году на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» на Кубани выделили более 2 млрд рублей. Также краевое министерство ТЭК и ЖКХ завершило отбор муниципалитетов, которые получат субсидии из краевого бюджета по национальному проекту «Жилье и городская среда» на 2020 год. В будущем году приведут в порядок 72 общественные и пять дворовых территорий в 68 городах и районах. На эти цели потратят свыше 1,5 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU