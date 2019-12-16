2019-12-16T22:34:51+03:00
Происшествия

В Краснодаре дорогостоящую машину украли на эвакуаторе

Нашли машину в другом городе
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Житель Краснодара припарковал автомобиль на стоянке во дворе жилого многоквартирного дома на улице имени Героя Яцкова. Когда вечером вернулся к машине, на месте ее не оказалось. Тогда мужчина обратился в полицию.

- Причиненный краснодарцу ущерб составил 2 800 000 рублей. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что машину увезли на эвакуаторе. Водитель спецтехники сообщил адрес доставки авто. По подозрению в совершению данного преступления правоохранители задержали ранее судимого 24-летнего и 31-летнего жителей краевой столицы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УВД города Краснодара.

В отношении подозреваемых расследуется уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Один из задержанных заключен под стражу, другому назначена подписка о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль полицейские вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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