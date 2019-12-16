В Краснодаре в ДТП попала едущая на вызов пожарная машина

СЕГОДНЯ 22:32 2019-12-16T22:32:49+03:00

В нее въехал автомобиль Яндекс.Такси

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ДТП произошло 16 декабря на улице Восточно-Кругликовской.

- Авария случилась на улице Восточно-Кругликовская в районе дома 19. Пожарно-спасательный автомобиль ехал на вызов. Предварительно, водитель легкового автомобиля, не убедившись в безопасности маневра, следовал со второстепенной дороги, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, никто не пострадал. В результате дорожно-транспортного происшествия погибших пострадавших нет. Обстоятельства ДТП уточняют правоохранители.

В ДТП никто не пострадал

В МЧС напоминают, что при приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что под Новороссийском зерновоз опрокинулся на легковой автомобиль. Водитель грузовика не справился с управлением.

ИСТОЧНИК KP.RU