2019-12-17T07:57:32+03:00
Общество

Администрация Краснодара не будет выкупать выставленный на продажу частный детский сад

Здание и участок не соответствуют нормам
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Ничего, кроме детского сада, в здании не будетНичего, кроме детского сада, в здании не будет
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В начале декабря стало известно, что на продажу выставлен частный детский сад на улице Круговой. Застройщик предлагает здание в аренду для коммерческих целей. Это обеспокоило местных жителей. В администрации Краснодара изучили возможность приобрести детский сад муниципальную собственность. Это оказалось невозможным из-за несоответствия здания и участка требованиям. Сейчас земля под детским садом, рассчитанном на 120 мест, находится в общедолевой собственности ЖК «Цветы».

- Площадь земельного участка не соответствует строительным нормативам для размещения ДДУ указанной мощности. Основная территория ДДУ заасфальтирована, поэтому процент озеленения территории объекта не соответствует требованиям СанПина. Мы также получили гарантийное письмо от собственника коммерческого здания, что ничего, кроме детского дошкольного учреждения, только частного, в этом здании не будет, - рассказал замглавы Краснодара Александр Нарижный.

Директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов подтвердил, что имеющиеся параметры не дают его лицензировать. Но возможность привести его в соответствие с законными требованиями есть, однако застройщик не намерен это делать.

- Судя по письму, строительная компания не собиралась и фактически отказывается приводить в соответствие и продавать здание с территорией муниципалитету как муниципальный детсад, - заявил Некрасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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