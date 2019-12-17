2019-12-17T08:20:32+03:00
Общество

Из Краснодара в Анапу с 30 декабря начнут ходить «Ласточки»

Время в пути составит от 2,5 до 3 часов
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Стоимость билетов - от 300 рублейСтоимость билетов - от 300 рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Краснодар и Анапу с 30 декабря свяжут электропоезда «Ласточка». Составы будут курсировать дважды в день. Короткие остановки поездов запланированы на станциях Афипская, Северская, Абинская, Разъезд 9км и Варениковская.

Из Краснодара в Анапу составы отправятся в 06:06 и 18:26, из Анапы в Краснодар – в 10:15 и 21:42. Время в пути составит от 2,5 до 3 часов.

С 30 декабря по 8 января стоимость билетов составит всего 300 рублей, в дальнейшем она будет зависеть от времени до отправления поезда и спроса. Например, на 14 января обычный билет сейчас стоит 542 рубля.

Кроме того, пассажиры до 21 года и от 60 лет получат скидку 30%, а при оформлении билетов туда-обратно все пассажиры получат 20% скидку.

- Для запуска «Ласточек» на данном маршруте ОАО «РЖД» существенно модернизировало инфраструктуру: проведены работы по электрификации на участке 9 км – Юровский – Анапа – ТемрюкКавказ. Кроме того, на станции Разъезд 9 км построен вокзал и оборудована пассажирская платформа длиной 420 метров, а также выполнен текущий ремонт четырех пассажирских платформ на станциях Величковка и Гостагаевская, - сообщают в пресс-службе РЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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