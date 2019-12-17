2019-12-17T09:43:52+03:00
Общество

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко принимает участие в работе Совета законодателей РФ

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко в Москве принял участие в мероприятиях Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ
Иван Егоров
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Фото: пресс-служба ЗСК.Фото: пресс-служба ЗСК.
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Работа началась с заседаний комиссий Совета, на которых парламентарии рассмотрели актуальные социально-экономические вопросы по своим направлениям. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко выступил на заседании комиссии по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции с информацией «О совершенствовании миграционного законодательства в части повышения эффективности культурной адаптации и интеграции мигрантов, а также противодействия незаконной миграции». В своем докладе спикер ЗСК проанализировал текущие миграционные процессы и их влияние на экономику и социальную сферу, а также озвучил ряд предложений, которые помогут более эффективно регулировать проблемы миграции на законодательном уровне.

Заседание Совета законодателей РФ прошло под руководством председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина и председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Участие в заседании в режиме видеоконференции также приняли и депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края. Обсуждалось качество оказания и доступность медицинской помощи, а также формирование системы защиты прав пациентов.

- Есть проблемы, которые надо обсудить вместе с регионами, – предложил Вячеслав Володин. – Это профориентация школьников. Надо, чтобы практику студент проходил в той больнице, которая его потом примет. Правильно было бы, чтобы высшая школа обеспечивала общежитиями тех, кто едет по направлению учиться. Должны быть определенные преференции, возможно, через дополнительные стипендии на региональном уровне – это также подкрепляло бы мотивацию, – сказал Вячеслав Володин.

Также речь шла о ключевых проблемах отрасли, в их числе – обеспеченность каретами скорой помощи и лекарственными средствами.

Работа Совета законодателей продолжится завтра: для парламентариев будет проведен обучающий семинар по эффективному принятию управленческих решений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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