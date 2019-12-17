2019-12-17T11:24:32+03:00
Общество

В «Сочи Парке» соберется оркестр Дедов Морозов!

В дни новогодней сказки будут работать все аттракционы
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба «Сочи Парк»Фото: пресс-служба «Сочи Парк»
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С 28 декабря по 8 января в «Сочи Парке» пройдут веселые праздничные гуляния с премьерами, сюрпризами, полетами на аттракционах и фейерверком в новогоднюю ночь.

«Сочи Парк» украсят тысячи разноцветных гирлянд, появятся тематические фотозоны, новогодней подсветкой из десяти тысяч огней засияет Колесо Времени. Каждый день для детей и взрослых – веселые парады сказочных героев, к которым можно присоединиться, уличные перфомансы, барабанное шоу, ДискоЁлка, необычный хоровод с Бабой Ягой, Усадьба Деда Мороза и Снегурочки и настоящий снег! Музыкальное сопровождение праздника - целый Оркестр Дедов Морозов! В уличном шоу сказочные волшебники сыграют главные новогодние мелодии на духовых и ударных инструментах.

Вечерняя программа 31 декабря начнется в 20.00, гостей встретит новогодняя анимация и поздравления от Деда Мороза, Снегурочки и Бабы Яги, запланированы веселые конкурсы и розыгрыши призов, ночные полеты на аттракционах, выступление кавер-групп, шоу барабанщиков, духовой оркестр, а после полуночи – фейерверк.

В дни новогодней сказки будут работать все аттракционы. По расписанию пройдут праздничные представления в дельфинарии, шоу мыльных пузырей, анимационная программа «Три кота». Гостям отеля-замка «Богатырь» вход свободный.

С 28 декабря по 8 января «Сочи Парк» открыт с 11.00 до 20.00, 31 декабря – с 11.00 до 16.00 и 20.00 до 02.00, 01 января с 14.00 до 20.00.

Подробности – на сайте sochipark.ru.

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