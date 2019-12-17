9 лет строгача за разбой получил житель Новокубанска

СЕГОДНЯ 11:32 2019-12-17T11:35:40+03:00

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Следствие установило, что 12 января 2018 года в Армавире мужчина разбил окно частного дома и залез внутрь. Затем напал на двух пенсионерок, находившихся в доме. Одну из них, 78-летнюю женщину, уголовник ударил 15 раз по голове и телу. Он угрожал им ножом, затем отнял у золотые украшения на сумму 700 тысяч рублей. После разбоя неизвестный покинул домовладение. От многочисленных ударов одна из потерпевших потеряла сознание.

Армавирский городской суд мужчину признал виновным в совершении разбойного нападения и назначил ему 7 лет и 6 месяцев исправительной колонии строгого режима. Однако с наказанием подсудимый не согласился и подал апелляционную жалобу.

- Апелляционная инстанция, изучив обстоятельства дела, приняв во внимание сведения о личности подсудимого, согласилась с постановлением обвинительного приговора, однако усилила осужденному наказание. Окончательно к отбытию ему назначено 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - прокомментировали «КП»-Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU