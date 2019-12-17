Под Анапой корова стала инициатором массового ДТП

СЕГОДНЯ 12:20 2019-12-17T12:22:17+03:00

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Вечером 16 декабря в районе поселка Виноградный, что под Анапой, произошло массовое ДТП. Водитель грузовика не смог объехать вышедшую на проезжую часть корову и допустил столкновение. Ехавшая сзади легковушка не успела затормозить и врезалась в остановившийся прицеп. Пострадал еще один водитель, который пытался объехать ДТП и наехал на труп коровы.

Прибывшие на место аварии медики оказали помощь пострадавшим водителям.

ИСТОЧНИК KP.RU