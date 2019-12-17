Под Анапой корова стала инициатором массового ДТП
Животное погибло, водители пострадали
Корова вышла на трассу и попала под колеса грузовика. Фото: соцсети
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Вечером 16 декабря в районе поселка Виноградный, что под Анапой, произошло массовое ДТП. Водитель грузовика не смог объехать вышедшую на проезжую часть корову и допустил столкновение. Ехавшая сзади легковушка не успела затормозить и врезалась в остановившийся прицеп. Пострадал еще один водитель, который пытался объехать ДТП и наехал на труп коровы.
Прибывшие на место аварии медики оказали помощь пострадавшим водителям.
ИСТОЧНИК KP.RU
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